Hamas dice sì alla proposta di tregua ma Netanyahu definisce inaccettabili le loro richieste | I negoziati si terranno in Qatar

In un clima di tensione e diplomazia, Hamas respinge la proposta di tregua, mentre Netanyahu definisce inaccettabili le richieste dei gruppi palestinesi. I negoziati si svolgeranno in Qatar, con Meloni che fa appello a Netanyahu: "Il cessate il fuoco a Gaza è urgente". Intanto, l’ayatollah Khamenei riappare in pubblico dopo l’escalation, segnando un momento cruciale in questa intricata crisi mediorientale. La domanda ora è: quali sviluppi porteranno questi eventi?

Meloni al premier israeliano: "Il cessate il fuoco a Gaza è urgente". L'ayatollah Khamenei riappare in pubblico per la prima volta dopo l'escalation con lo Stato ebraico.

Hamas dice che rilascerà l'ostaggio israelo-americano Edan Alexander da Gaza - Hamas ha annunciato la sua intenzione di rilasciare Edan Alexander, l'ultimo cittadino statunitense attualmente in ostaggio nella Striscia di Gaza.

