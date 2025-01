Liberoquotidiano.it - "Genocidio": i pro-Pal si prendono anche il sindacato dei giornalisti, esplode la polemica

Un evento a senso unico. L'ennesimo. Tutto in chiave pro Palestina e anti-Israele. Con un'aggravante: a ospitare la conferenza, dal titolo già di per sé emblematico, “Ildi Israele a Gaza”, è stata la sede romana della Federazione nazionale della stampa italiana, ovvero ilunitario dei. Una scelta che ha fatto storcere il naso a non pochi dentro (e fuori) l'associazione, perché non può esistere informazione senza contraddittorio. Guardando poi i relatori del convegno, basato su un rapporto targato Amnesty International, il cerchio si chiude. A partire da Francesca Albanese, “relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei territori palestinesi”, che nel 2014 si era distinta per una lettera aperta a mezzo social che recitava testuali parole: «America ed Europa, soggiogati dalla lobby ebraica gli uni, e dal senso di colpa per l'Olocausto gli altri, restano al margine e continuano a condannare gli oppressi - i palestinesi - che si difendono con i mezzi che hanno (missili squinternati) invece di richiamare Israele alle proprie responsabilità secondo la legge internazionale».