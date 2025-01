Ilgiorno.it - Busto Arsizio, la fontana di piazza San Michele si rifà il look

, 24 gennaio 2025 – Le fontane nelle piazze cittadine sono state spesso bersaglio di gesti di inciviltà. Una condizione che a lungo ha caratterizzato lainGaribaldi, un monumento, opera dello scultore Giuseppe Rebesco, realizzato nel 1964 per celebrare il centesimo anniversario dell’elevazione dia Città. Le vasche erano utilizzate dagli incivili per gettare rifiuti, di ogni tipo, come fosse un enorme cestino per l’immondizia, il granito esterno imbrattato di sgorbi con la vernice spray. In tanti casi i cittadini avevano manifestato il loro disappunto per la situazione con la richiesta di interventi che accolti dall’amministrazione comunale hanno portato nel 2022 a ridare decoro alla–monumento, con un’importante opera di pulizia e manutenzione, che ha introdotto anche le luci per i giochi d’acqua.