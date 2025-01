Ilgiorno.it - Aspettando l’arrivo delle ruspe: "Pronti al via libera del masterplan"

"È un bene che se ne parli", commenta l’assessore alla Programmazione territoriale Fabrizio Figini. "Bene anche la raccolta firme". Intanto il sindaco, Filippo Vergani, con l’intera Giunta ha raccolto l’invito dei commercianti della città che hanno chiesto di fare il punto della situazione sui lavori all’interno dell’area dismessa. L’incontro si è tenuto ieri sera nella sala consiliare. "In un anno – sottolinea Figini – sono stati abbattuti 79.200 metri quadrati di capannoni a sud. Si tratta di demolizioni controllate, in totale sicurezza. Proseguono inoltre le bonifiche sotto il controllo di Arpa, Provincia e Ats per gli aspetti sanitari, bonifiche propedeutiche ai lavori futuri. Inoltre sono stati rimossi quella parte di rifiuti abbandonati illegalmente da cui poi era scaturito l’incendio, oltre 2mila tonnellate di spazzatura".