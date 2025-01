Lanazione.it - A Palazzo Strozzi Sacrati sarà presentato il libro a cura di Francesco Leoncini

Firenze, 24 Gennaio 2025 –giovedì 30 gennaio alle 17 - nella Sala Pegaso di- il“Venezia 1968-2023. Tra innovazione culturale, regressione civile e riscatto sociale” (Ed. Il Mulino). L’incontro, ospitato dalla Regione Toscana in Piazza Duomo 10, vedrà la partecipazione del presidente della Regione Eugenio Giani, insieme altore dell’opera, lo storico e slavista, e agli autori Paolo Steffinlongo e Dania Scarfalloto Girard. Il volume ripercorre le vicende di Venezia in un arco di tempo cruciale – dal 1968 a oggi – e analizza le dinamiche di innovazione culturale, regressione civile e possibili prospettive di riscatto sociale. Nel corso della presentazione,e Steffinlongo illustreranno il contesto storico in cui si inserisce la ricerca, sottolineando l’importanza di recuperare il senso civico e culturale della città lagunare, spesso al centro di interventi urbanistici ed economici controversi.