Lettera43.it - 25 aprile, cosa si festeggia

Il 25, anniversario della Liberazione d’Italia, è una delle date più significative della storia repubblicana. Viene celebrata ogni anno per ricordare il giorno in cui, nel 1945, il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (Clnai) proclamò l’insurrezione generale contro l’occupazione nazifascista, accelerando la ritirata delle truppe tedesche e la caduta della Repubblica Sociale Italiana. La scelta della data non corrisponde alla liberazione di tutta la penisola, che sarebbe avvenuta nelle settimane successive, ma rappresenta simbolicamente il punto di svolta finale della Resistenza. La vittoria della Resistenza pose le basi per la nascita della Repubblica Italiana e per l’approvazione della Costituzione del 1948, fondata sui valori antifascisti di libertà, uguaglianza e giustizia sociale.