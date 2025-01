Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Zazzaroni sicuro: «È un pesce fuor d’acqua. Il suo agente non sembra intenzionato a rinnovare ma Giuntoli…»

di RedazionentusNews24sull’attaccante dei bianconeri e sul possibile futuro: tutte le dichiarazioniIl direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzeroni ha commentato sulle colonne del quotidiano, il momento die il possibile rinnovo con ladell’attaccante bianconero.PAROLE – «è il giocatore che ti chiedi come mai Thiago faccia giocare di nuovo Nico centravanti e non lui; ma poi, quando il tecnico lo mette dentro, pensi di aver capito il motivo dell’assenza. In questo momento è un: svuotato, in affanno e incazzato tanto al presente quanto al futuro. È vero che il suononil contratto, ma lo è altrettanto che Giuntoli non ha ancora formulato un’offerta seria. Il tavolo c’è: mancano le sedie».