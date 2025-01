Vinicius Jr e Rodrygo segnano una doppietta mentre il Real Madrid supera il Salisburgo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-23 00:52:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Jr hanno segnato due golilha schiacciato il5-1 per alleviare ogni persistente timore di eliminazione dalla Champions League.I campioni in carica avevano perso tre delle prime sei partite nella competizione rinnovata e avevano iniziato la serata al 22esimo posto. Ma hanno mostrato i muscoli in modo enfatico con due gol nel primo tempo di, entrambi assistiti da Jude Bellingham, calmando i nervi.Kylian Mbappe ha aggiunto un terzo tre minuti nel secondo tempo e due gol diJr hanno dato alil controllo completo molto prima che Mads Bidstrup segnasse una consolazione nel finale.Il Manchester City scivola nella zona eliminatoria della Champions League dopo aver perso contro il PSG pic.