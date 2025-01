Unlimitednews.it - Piantedosi “Almasri rimpatriato in Libia per ragioni di sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 21 gennaio la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazione della libertà personale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’arresto” del cittadino libico Najeem OsemaHabish, che era stato fermato a Torino il 19 gennaio ed era sottoposto all’esecuzione del mandato di arresto internazionale emesso il giorno precedente dalla Corte penale internazionale. La Corte aveva valutato l’arresto “come irrituale, in quanto non previsto dalla legge, disponendone l’immediata scarcerazione, se non detenuto per altra causa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo, nel corso del Question Time al Senato.“L’uomo è stato dunque rilasciato nella serata dello stesso giorno, per poi esserea Tripoli per urgentidi, con mio provvedimento di espulsione, vista la pericolosità del soggetto – ha aggiunto -.