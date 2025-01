Romadailynews.it - OFI Lazio finanzia la ricerca in fisioterapia presso La Sapienza

Roma – L’Ordine dei Fisioterapisti dellainall’Università Ladi Roma. Lo spiega la Presidente di OFI, Annamaria Servadio. “L’intento del Consiglio Direttivo, che sta ovviamente procedendo con tutti gli obiettivi assunti nel proprio mandato, è quello di promuovere laincome piena esaltazione e sviluppo della professione verso il futuro. La nostra intenzione è quella di stabilire una collaborazione costante e proficua con l’Università Laper promuovere la crescita della professione attraverso lain, l’innovazione dei contenuti didattici nei percorsi formativi di base e post-base. In questa complessa azione intendiamo coinvolgere non solo l’Università Lama i tanti atenei presenti nella regione, ben 5 e tutti prestigiosi, per promuovere dottorati di, borse di studio e corsi di alta formazione.