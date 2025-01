Non è ancora stato detto tutto | un mese dalla scomparsa di Angelo Bendotti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Bisogna fare i conti con la memoria. La memoria stimola la riflessione, suscita conflitti interiori: ed io sono convinto che senza conflitti in fondo la vita valga davvero poco”.lo ripeteva spesso. Era uno dei concetti ai quali teneva di più, un punto cardine del suo pensiero sulla ricostruzione storica legata alla complessità della Resistenza.È trascorso undall’istante in cui lo storico bergamasco si è accasciato al suolo mentre si preparava, accompagnatomoglie Gabriella, per uscire di casa per una visita medica incombente. Unesatto da quel drammatico 23 dicembre, quando le istituzioni culturali della città di Bergamo sono state costrette ad iniziare a pensare ad un’attività di restituzione storica senza l’apporto vitale del professore.“Unnel quale più di ogni altra cosa ha prevalso la sua assenza, un costante senso di vuoto – confida Luciana Bramati, vicepresidente dell’Isrec -.