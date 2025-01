Agi.it - Lite in una scuola a Roma, 17enne accoltellato

Leggi su Agi.it

AGI - Uno studente è stato accoltellato al collo in piazza Testaccio, a. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia. Secondo quanto si apprende, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di almeno 7 persone che sono fuggite via. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Indagini in corso. Dai primi riscontri, l'aggressione sarebbe scaturita da un diverbio avvenuto acon un altro studente di origini egiziane che, successivamente, lo avrebbe colpito con un coltello supportato da un altro giovane di nazionalità tunisina. Trasportata in codice rosso, la vittima non è in pericolo di vita.