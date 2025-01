Ilrestodelcarlino.it - Lite finisce nel sangue, rissa con spranghe e cocci: tre arresti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 23 gennaio 2025 – È nato tutto per un regolamento di conti finito male. Una discussione per un debito di droga tra tre tunisini, sfociata però nel. In particolare quello di un 27enne colpito forse con un coltello alla testa e alla schiena: sicuramente con qualsiasi oggetto di fortuna – anchedi vetro – che i rispettivi rivali siano riusciti a recuperare nel fabbricato di cemento abbandonato dove mercoledì mattina si è consumata la violentatra stranieri. Siamo nelle vicinanze del centro commerciale ’I Malatesta’, lungo la via Emilia nella zona Nord di Rimini, quando in un fabbricato abbandonato vicino al parcheggio del supermercato tre tunisini di 27, 23 e 22 anni hanno appena trascorso la notte insieme nella stessa stanza del casolare diroccato. Qui però di prima mattina nasce un acceso diverbio per questioni di droga.