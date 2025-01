Sport.quotidiano.net - L’Inter passa a Praga grazie a Lautaro: 0-1 e ottavi a un passo

, 22 gennaio 2025 – Serviva vincere elo ha fatto. La squadra di Inzaghi mette una ipoteca suglidi finale di Champions League eper zero a unoa uno straordinario gol nel primo tempo di. Non una Inter scintillante, ma comunque matura nel portare a casa tre punti che avvicinano gli, basterà un punto col Monaco, in un match polare, temperature rigide, e contro una squadra scorbutica e poco propensa a creare spettacolo. E’ bastata una zampata del capitano, che ormai si è sbloccato e anche fisicamente sta meglio, per avere ragione di uno Sparta volenteroso ma privo della qualità necessaria per riprendere in mano il risultato. Inter a sedici punti, a più tre dal nono posto e con un piede e mezzo aglidi finale di Champions League. Ora il Lecce in campionato.