Emergenza carceri | Mattarella chiama ma Nordio lo snobba

Il divario tra le istituzioni si fa sempre più evidente mentre l’emergenza carceri si aggrava, con Mattarella che lancia un appello al ministro Nordio, il quale sembra ignorare la gravità del problema. Una questione che scuote sia l’AVS che il PD, e che mette in luce come le parole del Capo dello Stato siano spesso sottovalutate nel dibattito politico. La domanda ora è: fino a quando si continuerà a ignorare una realtà così allarmante?

La domanda se la pongono sia Avs che il Pd: il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ignorerà anche il richiamo del capo dello Stato, Sergio Mattarella, sul sovraffollamento delle carceri? Un dubbio che viene posto dopo che il presidente della Repubblica ha denunciato le condizioni inaccettabili nelle prigioni, l’aumento dei suicidi, la presenza di strutture vecchie e senza aderenza costituzionale ai valori minimi di civiltà. Il richiamo di Mattarella sulle carceri e la risposta di Nordio. Nordio assicura che è “grande” l’attenzione per le parole di Mattarella: “La prevenzione dei fenomeni di autolesionismo e dei suicidi è la priorità di questo governo”, afferma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Emergenza carceri: Mattarella chiama, ma Nordio lo snobba

