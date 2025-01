Ilrestodelcarlino.it - Grandi nomi e giovani talenti in ateneo

La musica come elemento di socialità, come occasione di conoscenza e di condivisione del sapere. Musica Insieme inè la rassegna che, arrivata all’edizione numero 27, porta alcuni tra i più rappresentativi artisti del panorama internazionale all’interno degli spazi abitualmente frequentati dagli universitari. Tantiche, dal 29 gennaio sino al 16 aprile (ore 19.30), si alterneranno sul palco dell’Auditorium del DamsLab (piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b), con ingresso gratuito per gli studenti e il personale di Unibo (per gli altri il costo del biglietto è di 10 euro). Inaugurazione il 29 gennaio con lo Skazka Kwartet, quartetto d’archi olandese che racconterà la storia del genio di Beethoven, sia attraverso le partiture che con la lettura di alcuni estratti dall’epistolario del grande compositore.