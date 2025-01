Gabriel Basso | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiIndicato come uno dei più promettenti e interessanti attori della sua generazione,si è in pochi anni guadagnato numerose lodi grazie alle sue convincenti interpretazioni. Destregiandosi tra film di alto profilo e progetti più autoriali, l’attore si sta smarcando da facili categorizzazioni per dare prova di un talento multiforme e in continua crescita.Ecco 10chenon sai su. I film e i programmi TV di1. Ha recitato in celebri film.debutta al cinema con il film Ti presento Bill (2007), per poi recitare in Alice una vita sottosopra (2007), Alabama Moon (2009) e Super 8 (2011), regia di J. J. Abrams. In seguito recita in The Kings of Summer (2013), Anatomy of the Tide (2013), The Hive (2014), Barely Lethal – 16 anni e spia (2015), Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), regia di Meg Ryan, American Wrestler: The Wizard (2016), Una doppia verità (2016) e Elegia americana (2020), dove recita accanto ad Amy Adams e Glenn Close e grazie al quale ottiene grande popolarità.