ChatGPT è andato in vacanza: milioni di utenti in crisi

Caridi, mettetevi comodi, perché oggi c’è da ridere. L’intelligenza artificiale che tutti amiamo e odiamo al tempo stesso ha deciso di prendersi una meritata pausa. Proprio così:è offline e il messaggio di errore “Bad Gateway” è diventato il benvenuto ufficiale per migliaia di disperati.Il sito Downdetector è stato tempestato da una valanga di segnalazioni. Ma dai, chi l’avrebbe mai detto? La gente non sa come fare senza il proprio amico virtuale che risponde a domande, dà consigli, e a volte fa pure il filosofo da quattro soldi.Immaginate un mondo in cui gli sviluppatori e le aziende non possono più affidarsi al loro tuttofare digitale. Sì, è proprio l’apocalisse che stiamo vivendo. Chi sa scrivere codice ora? Nessuno, a quanto pare. Un esercito di smanettoni sta cercando di ricordare come si fa senza un AI che gli tenga la mano.