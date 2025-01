Ilrestodelcarlino.it - Appello al Comune: "Non alzare i tributi locali"

Riccardo Cappelli, 38 anni, responsabile Credito e Finanza di Confartigianato Federimpresa Cesena dal 2020, è il nuovo vicesegretario di Confartigianato Cesena, con delega alle relazioni istituzionali. "Con gli entidel nostro territorio abbiamo in generale un buon rapporto di collaborazione e confronto – afferma Cappelli – nell’interessedi creare un ambiente sempre più favorevole allo sviluppo delle imprese". "Sta per terminare una fase espansiva per la finanza locale – aggiunge Cappelli - iniziata durante il Covid e poi proseguita con l’avvio del Pnrr. Negli ultimi anni i comuni non si sono preoccupati eccessivamente di razionalizzare le spese, essendoci stati trasferimenti importanti da parte dello Stato. Adesso i nodi iniziano ad arrivare al pettine e nei bilanci 2025 la gran parte dei comuni ha deciso di aumentare la tassazione anche in maniera importante.