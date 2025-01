Lanazione.it - Andemo fanti. Reca vuole restare: "Ancora in A con questa casacca"

Leggi su Lanazione.it

Arkadiuszsuona la carica in vista del match contro il Sassuolo: "Insieme per fare l’impresa, crediamoci"., 89 presenze con la maglia bianca, si avvia ad essere un ‘centenario aquilotto’. Cosa le solleticaprospettiva? "Spero di arrivare a questo ambito traguardo il prima possibile, sono contento di aver collezionato così tante presenze, il mio auspicio è di poterne maturaretante altre. In passato ero solito cambiare squadra ogni anno, ma quando sono arrivato a Spezia ho deciso di stabilizzarmi. Qui ho trovato un bell’ambiente, una squadra forte, una città nella quale io e la mia famiglia stiamo molto bene. Sono felice di essere qui da quattro anni, forse ci resteròper altro tempo. Spezia è una città bellissima, le persone che ho conosciuto sono molto affabili, un posto ideale per vivere, che mi è entrato nel cuore".