Anche il liceo "Francesco Redi" è a "Zero Spreco"

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Arezzo. Dopo la certificazione di “Scuola” alle scuole primarie e medie di tutto il territorio aretino, “EDU“ di Aisa Impianti s.p.a per la prima volta stringe un accordo con ilScientifico Linguistico “” di Arezzo per la certificazione dell’Istituto. Un traguardo che verrà raggiunto attraverso un ciclo di incontri formativi rivolti agli studenti del triennio sui seguenti temi: tecnologie per il trattamenti dei rifiuti, educazione alimentare, educazione alla salute, impatti sanitari derivanti dalla tecnologie di trattamento dei rifiuti, gestione della raccolta differenziata, nozioni di astronomia. Gli approfondimenti saranno affidati a docenti universitari, esperti, nutrizionisti e i tecnici di Aisa Impianti, che incontreranno in presenza gli studenti nell’Aula magna dell’istituto.