Spettacolo.periodicodaily.com - Al Teatro Golden “Time Lock” con Fabrizio Colica

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025, Augusto Fornari, Paola Michelini, Giuseppe Ragone, Riccardo Sinibaldi in, scritto dae Jacopo Sonnino regia di, con la collaborazione di Riccardo Sinibaldi. Una produzione Lea Production.“” congrande atteso ritorno alUn grande ed atteso ritorno, dopo il grande successo dello spettacolo “Arancione,torna alcon il nuovo spettacolo “” in programma dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025. Insieme a lui sul palco un grande cast: Augusto Fornari, Paola Michelini, Giuseppe Ragone, Riccardo Sinibaldi. Un tema scottante che conquisterà gli spettatori in una escalation di colpi di scena. A pochi giorni dalle elezioni, uno dei conduttori televisivi di maggior successo, Massimo D’Ambrogi, ospiterà il più atteso dibattito politico degli ultimi anni.