Donnaup.it - Umidità nei cassetti: se la biancheria puzza, rimedia così!

Leggi su Donnaup.it

Capita, soprattutto in questa stagione, di aprire ied essere colte da un olezzo di, intrisa anche nei tessuti. Lapulita ha perso il suo profumo di fresco e al suo posto, tra le fibre, è rimasto incastrato un odore stantio, di chiuso.Sarà per fretta, sarà per disperazione, ma la ragione risiede nel fatto che in questo periodo dell’anno capita di riporre gli indumenti quando non sono ancora del tutto asciutti.Ecco allora che negli armadi e nellaera inizia a formarsi vapore acqueo. Da qui proviene quell’odoraccio insopportabile.La prima regola, quindi, è quella di porre massima attenzione al bucato, badate sempre che non sia umido prima di ritirarlo. Piuttosto lasciatelo vicino al termosifone per qualche ora!Potete poi acquistare quei prodotti che deumidificano e deodorano i piccoli ambienti, ma perché spendere denaro, quando la natura elargisce generosa tanti rimedi utili allo scopo?Vediamo insieme come fare per risolvere questo problema!nei: se la!Se armadi esono ormai intrisi die di odori nauseabondi, non vi resta che svuotarli completamente e ripulirli con cura.