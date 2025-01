Game-experience.it - The Witcher 4, la scelta di rendere Ciri protagonista è stata approvata anche da “Geralt”

The4 rappresenta un nuovo capitolo per la saga di CD Projekt RED, concomeprincipale. Laha suscitato opinioni contrastanti tra i fan, ma Doug Cockle, storica voce didi Rivia, ha dichiarato di essere pienamente d’accordo con la decisione del team di sviluppo polacco, definendola un passo naturale per il franchise.Come abbiamo visto al momento dell’annuncio, The4 si pone come il primo titolo di una nuova trilogia ambientata dopo gli eventi di The3, segnando il passaggio del testimone da. E proprio in tal senso, come leggiamo su IGN, secondo Ma?gorzata Mitr?ga, produttrice esecutiva, ladicome“logica e organica”, coerente con i temi della saga letteraria e videoludica.Sebastian Kalemba, direttore del gioco, ha invece sottolineato che la giovane età dioffrirà ai giocatori maggior libertà nel definire il personaggio, aprendo nuove possibilità narrative.