.com - Sonego battuto da Shelton, azzurro k.o. nei quarti degli Australian Open

(Adnkronos) – Lorenzooggi 22 gennaio da Benneidi finale2025. L'viene sconfitto dallo statunitense, testa di serie numero 21, che si impone per 6-4, 7-5, 4-6, 6-4. 7-6 (7-4) in 3h50?. L'americano aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur.spreca 3 palle break sul 3-3 nel primo set, la chance non sfruttata si rivela decisiva.accelera nel nono game e alla terza opportunità strappa il servizio all'(5-4) per chiudere il primo set 6-4. L'rischia di crollare all'inizio del secondo game: salva 2 palle break, tira fuori dal cilindro una volee di rovescio miracolosa – con palla che torna nel suo campo – e rimane a galla.