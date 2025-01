Oasport.it - Sinner sfida Shelton: da quel primo ricordo amaro, non ha più perso un set

Leggi su Oasport.it

Sarà atto VI tra Jannike Bennelle semifinali degli Australian Open 2025. L’altoatesino ha confermato i pronostici e nettamente sconfitto l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-3 6-2 6-1. Una partita senza storie, nella quale la netta superiorità di Jannik si è espressa nel proprio tennis e non dando modo al rivale di cambiare lo spartito.Diverso il successo di, costretto a stare in campo quasi 4 ore da Lorenzo Sonego, prima di cedere sullo score di 6-4 7-5 4-6 7-6 (4). Un match in cui l’americano ha messo in mostra una regolarità inusuale da fondo, ben supportata dal classico servizio mancino. Non sarà un match semplice perche, memore dei precedenti, dovrà prendere le proprie contromisure.Lo storico sorride dall’azzurro, con quattro vittorie in cinque partite disputate.