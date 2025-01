Quotidiano.net - Scontro politico in Israele. Lascia il capo dell’esercito: "Il 7 ottobre ho fallito"

Terremoto ai vertici di: ildi stato maggiore, Herzi Halevi, il generale che ha condotto la guerra a Gaza, ha annunciato ieri le proprie dimissioni, che entreranno in vigore all’inizio di marzo. "Fin dal primo giorno di guerra mi assunsi ad alta voce la responsabilità – ha detto in un discorso al Paese registrato in uno dei campi agricoli dove il 72023 i commando di Hamas massacrarono civili e militari israeliani –. L’obiettivo numero uno delle forze armate è difendere il Paese. Allora abbiamo. Io ne avverto il peso e continuerò ad avvertirlo per il resto della mia vita". Halevi ha rilevato tuttavia che in seguito le forze armate israeliane hanno conseguito successi importanti su vari fronti, successi che hanno ricostruito il deterrente die che hanno "cambiato il volto della regione".