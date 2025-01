Thesocialpost.it - Salerno, 22enne va in ospedale pensando a un’indigestione ma è incinta e partorisce

Una ventenne di Tramonti () si è recata al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello per un forte dolore addominale,fosse. Tuttavia, la giovane non sapeva di essere.I medici del presidio, notando che qualcosa non tornava, hanno subito disposto una consulenza specialistica, indirizzandola al reparto di Ginecologia dell’“San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di. Qui è stato accertato che i dolori erano in realtà l’inizio del travaglio. Poco dopo, la ventenne ha dato alla luce una bambina di 3,5 kg.Entrambe, madre e figlia, stanno bene. Il caso è stato definito come una gravidanza “criptica”, un fenomeno raro in cui i segni tipici della gestazione risultano impercettibili o addirittura assenti, tanto da impedire alla donna di rendersi conto della sua condizione.