Ruby ter, la Cassazione smonta le assoluzioni di Berlusconi e delle Olgettine: "La sentenza di Milano è viziata nell'intero ragionamento"

C’è un “vizio che ha inficiato l’intero” nellacon cui il Tribunale diha assolto Silvioe le exnel processoter. Lo scrivono i giudici dellamotivando l’annullamento in blocco di quellecon rinvio degli atti alla Corte d’Appello, deciso accogliendo il ricorso presentato dalla Procura meneghina. Breve sintesi della vicenda: il 15 febbraio 2023 il Tribunale aveva scagionato l’ex premier (defunto pochi mesi dopo) dall’accusa di corruzione in atti giudiziari per aver pagato le giovani ospiti“cene eleganti” di Arcore, allo scopo di indurle a rendere falsa testimonianza nei processi1 e2. Secondo il collegio di primo grado, in quei processi le ragazze non avrebbero potuto essere ascoltate come testimoni, ma al più come indagate di reato connesso (quindi con l’assistenza di un difensore) perché a loro carico c’erano già indizi di un accordo corruttivo con: per questo – era la tesi – non avevano legittimamente assunto la qualifica di pubblico ufficiale, necessaria per integrare sia il reato di falsa testimonianza sia quello di corruzione.