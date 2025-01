Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista ad Anonimo Italiano: “C’è ancora un pregiudizio nei miei confronti. Con Riccardo Fogli c’è una bella sintonia. Claudio Baglioni? Ho preferito lasciare divise le nostre strade per timore della sua reazione”

Leggi su Superguidatv.it

Negli anni 90 ha ottenuto successi importanti conquistando la hit parade grazie a brani come “Anche questa è vita” e “E così addio”. Ora, a distanza di anni, Roberto Scozzi in arteha deciso di rimettersi in gioco a “Ora o mai più” programma condotto da Marco Liorni su Raiuno. Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusivache ci ha parlato di questa avventura televisiva ma ancheclassifica. Finora, nelle prime due puntate,è finito infatti nelle ultime posizioni. A tal proposito,ha commentato: “Premetto che non sto pensando alla classifica però è chiaro che la gara ha un suo sapore. Non voglio puntare il dito contro nessuno ma penso che ci siadelnei. Tra me e gli altri concorrenti non c’è alcuna rivalità ma siamo diventati molto amici.