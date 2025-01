Unlimitednews.it - Nordio “La riforma della giustizia è un dovere verso gli elettori, approvazione entro l’estate”

ROMA (ITALPRESS) – “Lacon la separazione delle carriere tra il giudice e il PM era un obbligo e unche avevamoi nostri”. Lo ha detto il ministro, Carlo, nella sua relazione in Aula al Senato. “Laè garantita dalla condivisione delle forze politiche di maggioranza che, con unità di intenti, hanno sottoscritto questo testo e lo sosterranno con la medesima determinazione nel corso di quest’anno, nel quale completeremo l’iter dialle Camere in prima e in seconda lettura. Siamo anche lieti che almeno una parte dell’opposizione, sia pure con varie motivazioni e riserve, abbia dato la sua adesione”.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo