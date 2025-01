Ilfoglio.it - Non bruciare Neil Gaiman, ma rileggerlo per scoprirne il lato oscuro

“Nel numero 6 di ‘Sandman’ la cameriera spiega molto chiaramente il problema delle storie: se le si fa andare troppo avanti, finiscono tutte male. Non c’è un ‘e vissero felici e contenti’”. Lo dice lo scrittore inglese, citando un albo della famosa serie a fumetti da lui creata. A quanto pare anche la sua storia, di autore-rockstar tra fumetto, letteratura, cinema e televisione, è andata troppo avanti, ora che otto donne lo hanno accusato di aggressione e violenza sessuale. Lo rivela una lunga inchiesta di Lila Shapiro per il magazine Vulture del New York Times. Fra le presunte vittime anche una baby sitter del figlio avuto dalla seconda moglie, la musicista statunitense Amanda Palmer. Non ne esce bene neanche lei, ormai ex moglie di, bisessuale, che a volte gli presentava le ragazze, in certi casi sue amanti, tacitando le proteste di alcune.