Leccotoday.it - Melyssa canta in Rai conquistando pubblico e giuria

Leggi su Leccotoday.it

Nuovo successo Tv per Melissa Costa, in artente emergente olginatese che si è fatta conoscere per la sua voce e la sua arte anche al grandeè stata selezionata su tutto il territorio nazionale insieme ad altri 15nti per partecipare alla rubrica “che ti.