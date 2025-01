Ma loro due? Grande Fratello notte di passione tra i due concorrenti Chissà Helena come la prenderà

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nellatra il 20 e il 21 gennaio 2025, all’interno della Casa del, Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno vissuto un momento di particolare intimità. I, già noti per lacomplicità, hanno trascorso laabbracciati, senza nascondere una crescente attrazione reciproca. “Che strano, ca**o. Zeudi ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a scattarmi, non mi va“. L’ex Miss Italia allora risponde: “E menomale. Che buono il tuo profumo“. Subito dopo la gieffina ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani”.>> “Se l’è ritrovato nel letto”., Jessica Morlacchi paura nel tugurio: le urla, poi tutti che corrono làE ancora: “Saisi dice a Napoli? Sto letto tiene o zucchero. Perché è piacevole stare qua“.