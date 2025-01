Thesocialpost.it - Lucia e Diego morti nell’incidente, ora la verità: “L’autista aveva avuto dei mancamenti”

Incidente mortale ad Ancona: il conducente della BMWin passatoLe indagini sull’incidente avvenuto ad Ancona lo scorso 4 gennaio, in cui hanno perso la vita la dottoressaManfredi e il maritoDuca, soccorritore del 118 dell’ospedale di Perugia, stanno facendo emergere nuovi dettagli sulle condizioni di salute del conducente della BMW coinvolta nello schianto.Secondo gli ultimi accertamenti condotti dagli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Paolo Gubinelli, l’operatore scolastico alla guida del veicoloin passato episodi die assumeva farmaci prescritti per questi problemi.Un malore alla guida come possibile causaL’ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando è che l’uomo possa essersi sentito male mentre era al volante, perdendo così il controllo del mezzo.