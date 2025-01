Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 5-7 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Scarico su questo dritto Lorenzo.40-40 Peccato, che chance.E’ lungo il passante di dritto dell’azzurro a campo aperto.40-AD SET POINT! E’ lungo il dritto dal centro del tennista di Atlanta.40-40 In corridoio la volèe di dritto in contropiede di. Parità da 40-0.40-30 Ottima difesa di, che piazza il passante di rovescio vincente in avanzamento.40-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Ben.40-0and volley vincente del tennista di Atlanta.30-0 Dritto in avanzamento vincente del.15-0 Decolla la risposta di dritto del piemontese.5-4 Game. Rovescio in controbalzo e volèe a segno per Lorenzo. Dopo il cambio di camposervirà pernel set.40-0 Scappa via il dritto lungolinea dello statunitense.