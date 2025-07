L’Inter come gestirà quel centrocampista dimenticato da tutti?

Nella rosa dell’Inter c’è un giocatore ormai totalmente dimenticato. Escluso da ogni tipo di discussione, tecnica o di mercato. L’Inter però non può fare finta che non esista. GIOCATORE SCOMPARSO – Nelle mille discussioni sul futuro prossimo dell’Inter c’è e uno e un solo giocatore che non viene mai nominato. Tutti gli altri hanno avuto i loro cinque minuti di notorietà. Vuoi per un gol, un’ipotesi tattica, una suggestione, un litigio, un indizio social o una voce di mercato. Anche Palacios, per dire. Tutti tranne uno, Piotr Zielinski. Il polacco è semplicemente scomparso dalla narrazione nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter come gestirà quel centrocampista dimenticato da tutti?

