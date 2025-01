Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro cancella due palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Prima esterna vincente del tennista di Atlanta.30-15 Solito dritto lungolinea diche lascia fermo l’avversario.15-15 Dopo una lunga revisione video viene assegnato il punto all’italiano. Palla che ha toccato due volte sul drop del.15-0 Lorenzo colpisce in ritardo questo rovescio.2-1 Game. Larghissima la risposta di dritto dello statunitense.40-0sparacchia via il dritto a campo aperto.30-0 Servizio, finta di drop e smash a segno per Lorenzo.15-0 Prima vincente del torinese.1-1 Game. Scappa via la risposta di rovescio di, che torna rapidamente alla battuta.40-0 Altro ACE del tennista di Atlanta.30-0 Quarto ACE dell’americano.15-0 Servizio vincente.1-0 Game. Con un ottimo serve and volley il piemontese tiene un intricato primo gioco del secondo set.