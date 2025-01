Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.47 L’o, ad ogni modo, ci crede: “è fortissimo, ma si parte da 0-0. Può succedere di tutto“.9.44 Per la verità, c’è stata una volta che Deè avanzato quando si è ritrovato di frontenel tabellone. E’ accaduto agli ottavi di Parigi-Bercy 2023, quando l’azzurro diede forfait perché il suo match precedente era terminato a notte fonda.9.43e Desi sono affrontati 9 volte in carriera. Ha sempre vinto l’italiano, perdendo solo un set nei quarti a Sofia nel 2020.9.40 Il quarto di finale trae Deinizierà intorno alle 10.05-10.10.9.38 Niente da fare, purtroppo, per Lorenzo Sonego, sconfitto per 3-1 dopo 3 ore e 50 minuti di partita. Il piemontese ha dato tutto, e anche di più, ma non è bastato.