L’alluvione al Navile Domani sopralluogo assieme ai tecnici Ara | Poi l’assemblea

Un incontro al, ci sarà. Non sarà un’assemblea civica, come successo l’altra sera al Bellinzona e come ricapiterà la prossima settimana (il 28), ma "undeidella Regione sul canale". Lo aveva anticipato ieri il Carlino, lo conferma Daniele Ara (assessore alla Sicurezza idrica): "Andremo nei luoghi alluvionati per fare il punto sugli interventi – spiega lui –, dando seguito all’incontro che abbiamo avuto a dicembre". Non solo, perché l’assessore – ed ex presidente del Quartiere – sottolinea come riceverà gli esponenti del comitato ‘Salviamo il canale’, che hanno invocato "un tavolo permanente" sul post alluvione: "Ho parlato con Trigari (il portavoce, ndr), ci incontreremo entro una decina di giorni. E vedrò, separatamente, anche il ‘Nostro’, comitato che ha promosso la petizione per il parco storico-naturalistico".