Frosinonetoday.it - Impianti termici, per la Cna Frosinone urge un incontro con la Provincia e il Comune

Leggi su Frosinonetoday.it

Le emissioni in atmosfera sono uno dei presìdi più importanti in tema ambientale che meritino l’adozione di specifiche iniziative di monitoraggio e di intervento, ed in tale contesto hanno un posto di rilevo gliper la climatizzazione degli edifici e per la preparazione.