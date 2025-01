Ilfoglio.it - Il sentiero per il paradiso

Leggi su Ilfoglio.it

Pochi registi nella storia recente del cinema americano hanno saputo incarnare con più credibilità di Francis Coppola il mito dell’artista in lotta contro il sistema per realizzare le proprie visioni. Allo stesso tempo però, proprio Coppola è stato anche uno degli uomini che, all’inizio degli anni Settanta, ha rianimato con l’enorme e inaspettato successo della saga del “Padrino” quel sistema degli studios allora sull’orlo del collasso. In questa duplicità sta probabilmente il fascino del personaggio, molto amato e molto chiacchierato, autore di capolavori indiscussi (i primi due film del Padrino, “La conversazione”, “Apocalypse Now”), piccoli film da riscoprire (“Non torno a casa stasera”, “Giardini di pietra”, “I ragazzi della 56° strada”) e clamorosi insuccessi commerciali (“Un sogno lungo un giorno”, “Cotton Club”) che ne hanno minato la carriera e la solidità finanziaria.