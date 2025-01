Lettera43.it - Germania, attacco con coltello in Baviera: due morti, uno è un bambino

Leggi su Lettera43.it

Ad Aschaffenburg, in, un uomo ha aggredito con undiversi passanti all’interno del parco Schöntal, nel centro della città. L’aggressore ha accoltellato a morte due persone e tra le vittime, secondo quanto riportato da Bild, c’è anche un. Secondo quanto riportato dai media inci sarebbero anche diversi uomini e donne feriti in maniera grave. La polizia tedesca ha annunciato di aver arrestato un uomo e che non ci sono altri sospettati. Ma ancora non è stato chiarito il motivo dell’e nessuna pista è stata inizialmente esclusa. Il giornale locale Main-Echos ha poi reso noto che la polizia ha escluso che si tratti di terrorismo.TERRORISM UPDATE: Two people were killed and several more wounded in a suspected stabbing attack in Aschaffenburg, Bavaria, Germany.