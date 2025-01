Game-experience.it - Fantasy VII Rebirth, la recensione della versione PC

Leggi su Game-experience.it

Il lungo, e tortuoso, percorso per la riscrittura di FinalVII passa anche da PC. La seconda parte che comporrà il trittico di remake del capitolo forse più importante e memorabilesaga di JRPG a firma Square Enix, se non dell’intero genere, debutta quindi su Steam ed Epic Games Store. Dopo aver racimolato una sola statuetta, quella per la miglior colonna sonora, agli ultimi The Game Awards, nonostante le sette nomination, FinalVIIprosegue quindi da dove ci aveva lasciati FinalVII Remake ormai quasi cinque anni fa.Diretto dal controverso Tetsuya Nomura, FinalVII Remake ha diviso critica e pubblico, ma è stato cruciale per il passaggio multipiattaformaserie. Un porting quindi ampiamente preannunciato quello dell’ultimosu PC, visti anche i successi di Remake e di FFXVI, che aumenterà ulteriormente la fanbase di una delle serie più iconiche di sempre.