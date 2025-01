Iodonna.it - Vivaci, intense e provocatorie. Le sfumature di capelli rossi per il 2025 non passano inosservate

Leggi su Iodonna.it

Lepiù “hot” deiper il? Vibranti e infuocate. La palette cromatica si evolve con tinte e colorazioni tridimensionali e sfaccettate che giocano con la luce e regalano audacia alla chioma. Per la pma stagione si riconferma tra i trend il “Cherry Cola” un colore rosso scuro e sciropposo perfetto per le basi castane. Spazio poi al “Red Hot” un rosso fuoco di chiara ispirazione 80’s e al “Black Cola Red” per chi non vuole rinunciare al fascino più gotico dei. Le tendenze colore da provare e conoscere. Passione: le tonalità da copiare alle star X Leggi anche ›invernali: dal “Foxy red” al “Cherry Cola”, le nuance di tendenza ›, le tre tendenze dell’estate, dal “Carrot Cake” al “Taki Hot Red”per il: lespicy di tenenza«IPer illa palette deisi evolverà con tonalità che evocano profondità, calore e audacia» inizia a spiegare Clarissa Giannocaro, Technician di Toni&Guy Milano Brera.