Ilrestodelcarlino.it - Violenza di gruppo al parco: “Dodicenne picchiata e palpeggiata dal branco”

Bologna, 21 gennaio 2025 –sessuale di, ripetuta più volte, e aggravata dall’averla commessa su una ragazzina non ancora 14enne. Figura questa pesante ipotesi di reato fra quelle formulate a carico di tre giovanissimi di origini straniere che, dopo la denuncia sporta dalla minorenne, sono indagati a piede libero per le condotte che avrebbero tenuto verso di lei, che all’epoca dei fatti contestati aveva 12 anni. Finora risultano tre indagati: uno ha 15 anni, gli altri due 14 (sono nati tutti nel 2010): sono stati identificati dalla squadra mobile diretta dal comandante Andrea Napoli, i cui accertamenti stanno proseguendo. Segregata e violentata nel garage: “La sentivo urlare, chiedeva aiuto” A loro la Procura dei minori addebita “più azioni esecutive, partecipando in più persone” ai danni dell’adolescente: da quanto si legge nel capo di imputazione provvisorio, lei avrebbe subito palpeggiamenti su varie parti del corpo (seno e glutei); inoltre l’avrebberoquando lei si rifiutava di baciarli, nonostante avesse espresso dissenso.