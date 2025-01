Servizio Civile Universale con i Vigili del Fuoco | l’occasione per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 21 gennaio 2025- Ilrappresenta un’importante opportunità per i giovani italiani e per quelli provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea o da Paesi extra Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia. Tra i vari enti che offrono la possibilità di partecipare, c’è il Corpo Nazionale deidel, che invita i giovani a mettere a disposizione il proprio senso civico attraverso la partecipazione a progetti significativi.La campagna “Aiutaci ad aiutare” sottolinea l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra, invitando i volontari a unirsi aidelper contribuire attivamente alla comunità. Questo non solo permette di accrescere le proprie competenze e esperienze, ma offre anche l’opportunità di essere d’aiuto agli altri in un contesto di emergenza e prevenzione.