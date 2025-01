Inter-news.it - Sabatini: «Inter, primo tempo opaco. C’è però da parlare di due!»

Sandroha espresso il suo punto di vista su-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Poi un giudizio scettico su due calciatori nerazzurri.IL RAGIONAMENTO – Sandroha parlato sul suo canale Youtube del match vinto dall'contro l'Empoli per 3-1. Il giornalista si è così pronunciato sulla sfida: «I nerazzurri hanno vinto dopo un. Ma vi raccomando, non prendetevela con Asllani, che ha giocato una buona partita. Se lo fate, diventa un gioco al massacro che non fa bene a nessuno. Piuttosto, c'è dadi Zielinski e Taremi, i quali possono fare di più».