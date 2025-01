Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: scambio di break nel cuore del 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Niente, non rispondedi dritto sulla seconda.15-30 Servizio vincente.0-30 Palla corta meravigliosa e vincente. Incredibile comeriesca ad imprimere potenza con il puro movimento del colpo, rimandando di là qualunque cosa praticamente senza l’uso delle gambe.0-15 Doppio fallo (2°).5-3 Non è vero! Porta la mano all’orecchio Nole, vuole sentire il boato del pubblico. Cos’ha fatto, come sta giocando! Recupera di rovescio praticamente sulla riga ricacciando indietro, poi esplode un vincente di dritto dal centro inside out dopo 15 colpi. Impressionante!0-40 Et voilà, gratuito di rovescio e tre palle per andare a servire per il set!0-30 Nuova risposta profondissima di rovescio del servo. Nuovo errore di