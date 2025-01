Screenworld.it - I Colori dell’Anima: al cinema con un evento speciale a febbraio, ecco le date

Leggi su Screenworld.it

Anime Factory ci delizia con una notizia che spingerà i fan di tutta Italia a invadere le saletografiche. Grazie a un, potremo vedere al, il nuovo film di Naoko Yamada, regista dell’acclamato La Forma della Voce. La nuova pellicola della regista giapponese sarà disponibile in Italia solo per tre giorni, precisamente il 24, 25 e 262025.Iseguirà le vicende della liceale Totsuko dotata di un particolare potere che sfrutterà per aiutare le persone a lei care e per portare pace e tranquillità. Un giorno il fato decide di entrare nella vita della ragazza facendole fare due incontri che daranno nuove sfumature di colore alla sua vita. Di seguito la sinossi completa del film:Totsuko, una liceale che frequenta la Christian Academy di Nagasaki, ha un potere davvero particolare: riesce a vedere i “” delle emozioni nel cuore delle persone.